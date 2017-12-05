Україна з початку року збільшила транспортування нафти на 6%

Державна компанія "Укртранснафта", оператор нафтотранспортної системи України, у січні-листопаді 2017 року збільшила обсяг транспортованої нафти на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 14,606 мільйона тонн, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, у листопаді цього року порівняно з листопадом 2017 року "Укртранснафта" збільшила обсяг нафти, яка транспортується на українські НПЗ, на 65,3% - до 195,2 тисячі тонн, при цьому транзит скоротився на 18,2% - до 989,8 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укртранснафта" транспортувала 15,2 мільйона тонн нафти, що на 9% менше показника за 2015 рік.

У січні-жовтні 2017 року компанія збільшила обсяг нафти, що транспортується, на 7,9% – до 13,422 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 кілометрів, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тисяч кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тисячі кВт.