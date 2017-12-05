Рівненська АЕС з 8 грудня відключить на ремонт третій енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", планує з 8 грудня вивести енергоблок №3 в планово-попереджувальний ремонт, який триватиме 240 діб, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"Згідно з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки 8 грудня 2017 року планується відключення від мережі енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 240 календарних діб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час ремонту будуть проводитись регламентні роботи на основному обладнанні, а саме: середній ремонт реактора; середні та капітальні ремонти парогенераторів; капітальні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів; ремонт устаткування всіх трьох каналів системи безпеки; поточний ремонт компенсатора тиску; середній ремонт турбіни; капітальний ремонт генератора.

"В ході ремонту планується виконати понадрегламентні роботи, зокрема, ремонт залізобетонних конструкцій басейну витримки і перевантаження. Також великий обсяг робіт буде виконано згідно з Програмою продовження терміну експлуатації енергоблоку №3", - відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.