Схеми Курченка з реалізації скрапленого газу завдали державі 14 мільярдів збитків – Луценко

Схеми бізнесмена Сергія Курченка, компанії якого у 2010-2014 роках купували скраплений газ нібито для потреб населення за низькими цінами, а потім перепродували його за ринковими, завдали державі 14 млрд грн збитків. Про це в парламенті заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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«Серед усіх злочинних угруповань Януковича чільне місце займає Курченко. Той Сергій Курченко, який після приходу Януковича до влади протягнув рішення про можливість монополізувати продаж скрапленого газу, штучно завищуючи його необхідну кількість для населення», - сказав генпрокурор, додавши, що структури Курченка купували газ нібито для населення за низькими цінами, а потім перепродували його у кілька разів дорожче для підконтрольних і непідконтрольних Курченку промислових підприємств.

«Загальні збитки від такої схеми Курченка досягли 14 млрд грн», - повідомив Луценко.

Також генпрокурор зазначив, що ним була організована ще одна масштабна схема, метою якої було ухилення від сплати податків при імпорті до України нафтопродуктів (бензинів і дизельного палива).

«Є також інша схема, за якою Курченко взагалі без будь-яких платежів до державного бюджету завозив практично весь обсяг пально-мастильних матеріалів до України, списуючи їх нібито на транзит у Придністров'ї, яке вже купалося б у нафті, якби це була правда», - сказав Луценко, додавши, що внаслідок роботи такої схеми держбюджет недоотримав мільярди гривень.

«Фактично це був величезний внутрішній офшор, де платежі за нафту і газ в Україні не сплачувалися», - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, Генпрокуратура і СБУ вже давно передали в Москву, де зараз проживає Курченко, документи у його справі, і на сьогодні слідчі органи продовжують стежити за контактами бізнесмена в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка СЄПЕК(рос. – ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченко ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.