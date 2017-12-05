Водоканал, який подає воду в Луганськ і область, відключили від електропостачання

Енергопостачальна компанія «Луганське енергетичне об'єднання» відключила від електропостачання Попаснянський водоканал, який подає воду до Луганська та інші населені пункти Луганської області, через борги за електрику. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Сьогодні, 5 грудня, о 13:40 «Луганське енергетичне об'єднання» знеструмило Петровську насосну станцію Попаснянського водоканалу, який забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, зокрема, частину півмільйонного міста Луганськ і деякі навколишні населені пункти», - йдеться в повідомленні компанії.

Також наголошується, що причиною знеструмлення став борг водоканалу за спожиту електроенергію, який на сьогодні становить 162,4 млн грн.

«Борг сформувався саме за рахунок боргів «ЛНР». 90% води, що добувається водоканалом, поставляється на неконтрольовану територію. «Луганське енергетичне об'єднання» багаторазово зверталася до Попаснянського водоканалу з вимогою оплатити поставки, тому що компанія не може спонсорувати це підприємство і його поставки води в «ЛНР», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін прийняв постанову №263, яка зобов'язувала «Луганське енергетичне об'єднання» поставляти електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області, незалежно від рівня оплати. При цьому енергопостачальна компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики і вугільної промисловості та інші держоргани, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

Наприкінці квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області. За цей час енергопостачальна компанія вже неодноразово припиняла електропостачання Попаснянського водоканалу.