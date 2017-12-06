Запорізька АЕС підключила до мережі четвертий енергоблок

Запорізька АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі четвертий енергоблок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"6 грудня 2017 року о 13:41 енергоблок №4 Запорізької АЕС після проведення поточного ремонту підключений до енергомережі. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 5 енергоблоків.

"Енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС два тижні тому зупинила четвертий блок для проведення поточного ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.