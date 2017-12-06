Середня ціна електроенергії ТЕС зросла майже на 13%

Середня ціна на електроенергію, яку виробляє теплова генерація, велика частина якої представлена приватним енергохолдингом ДТЕК Ріната Ахметова, в листопаді 2017 року порівняно з жовтнем цього року зросла на 12,8% і досягла 1,64 гривні за кВт-год. Про це йдеться в опублікованій звітності оператора розрахунків на оптовому ринку електроенергії – держкомпанії "Енергоринок".

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Також повідомляється, що середня ціна реалізації електроенергії, яку виробляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", за звітний період знизилася на 1,8% - до 47,3 копійки за кВт-год. А середня вартість електроенергії від ГЕС впала в 2 рази – до 38,9 копійки за кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року середній тариф на електроенергію, яка виробляється на теплоелектростанціях досяг рекордного значення – 1,83 гривні за кВт-год.

Раніше експерт у сфері енергетики, голова "Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг" Андрій Герус неодноразово заявляв, що зростання тарифів для ТЕС пов'язане із застосуванням формули ціноутворення вугілля "Роттердам+".

Довідка УНІАН: формула "Роттердам+" була затверджена у квітні 2016 року. Згідно їй, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 мільярдів гривень. На сьогодні до цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.