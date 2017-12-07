Ціни на нафту повернулися до зростання на даних із США

Світові ціни на нафту вранці в четвер підвищуються в рамках корекції після падіння на даних міненерго США про зростання запасів бензину в США за підсумками минулого тижня, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:34 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29% - до 61,4 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,21% - до 56,08 долара за барель.

У середу міністерство енергетики США повідомило, що за підсумками тижня по 1 грудня запаси бензину в країні зросли на 6,8 мільйона барелів, або на 3,2% - до 220,9 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 1,741 мільйона барелів, тобто прогноз був майже в чотири рази менше фактичного показника. Після виходу цих даних нафтові ціни впали на 2,5-3%.

"Запаси бензину... зараз зростають через ослаблення попиту, навіть незважаючи на хороші показники експорту", - наводить агентство Reuters слова виконавчого віце-президента Powerhouse і сировинного брокера по нафтовому сектору Девіда Томпсона (David Thompson).

Разом з тим комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень скоротилися на 5,6 мільйона барелів, або на 1,2%, до 448,1 мільйона барелів. Експерти очікували зниження лише на 3,4 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 2,7 мільйона барелів, склавши 55,6 мільйона барелів.