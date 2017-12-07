"Нафтогаз" знайшов ще двох потенційних європейських партнерів для управління ГТС

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» підписав меморандум з голландською компанією Gasunie і французькою GRTgaz про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи, а також для вирішення в майбутньому питання про залучення партнера до управління газотранспортними активами України. Про це на конференції про розвиток товарного біржового ринку повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко.

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«Роботу з потенційними партнерами з управління ГТС вже активізовано. Ми підписали меморандум з двома провідними європейськими операторами: з голландською Gasunie і французькою GRTgaz », - сказав він.

За його словами, голландська Gasunie вважається однією з кращих європейських компаній з точки зору організації своєї роботи, а також з її участю було створено найбільш ліквідний ринок газу в Європі.

«Виходить, що ми вже ведемо розмову не з двома компаніями - Snam і Eustream, а тепер ще й з Gasunie і GRTgaz. Плюс ми найняли інвестиційний банк Rothschild, який активно працює над структуруванням самого процесу пошуку і залучення міжнародного партнера», - додав він.

Також Вітренко пояснив завдання, яке поставлено перед інвестиційним банком Rothschild.

«У майбутньому буде проведено конкурс (щодо вибору європейського партнера, якого буде залучено до управління українською ГТС - УНІАН). Умови конкурсу мають бути узгоджені з Кабміном. Остаточне рішення приймає парламент. Наша робота - це просто найняти інвестиційного банкіра. Банкіри безпосередньо працюють з нами і урядом, найближчим часом вони почнуть працювати з парламентом. Вони, як незалежна інституція, мають забезпечити прозорість цього процесу, в тому числі усунути всі спекуляції з приводу конфлікту між «Нафтогазом» і урядом», - сказав топ-менеджер «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2017 року «Нафтогаз» і його дочірня компанія «Укртрансгаз», спільно з італійською Snam і словацькою Eustream підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у сфері використання і розвитку ГТС України. Цей меморандум передбачає довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу через територію України.

У середині листопада «Нафтогаз України» уклав з інвестиційною компанією Rothschild S.p.A. (Італія) контракт вартістю 98 млн грн на надання інвестиційно-банківських послуг для відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг) і залучення кваліфікованого партнера до управління українською ГТС.

Раніше голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв, що залучення європейського партнера до управління українською ГТС значно підвищить шанси зберегти транзит російського газу через територію нашої країни після 2019 року, коли закінчується термін чинного контракту з «Газпромом». Доходи України від транзиту газу за 2017 рік оцінюються в розмірі 3 млрд дол.