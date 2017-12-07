"Газпром" продовжує лобіювати в Європі транзит газу в обхід України – "Нафтогаз"

Російський газовий монополіст «Газпром» продовжує переслідувати мету максимізації обсягів продажів природного газу в Європу й переконувати європейських партнерів у необхідності розвитку газової інфраструктури, яка транспортує «блакитне» паливо в обхід території України. Про це в ході конференції про розвиток товарного біржового ринку повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко.

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«Замість максимізації ціни вони намагаються максимізувати загальний прибуток, а це досягається за рахунок збільшення обсягів... Плюс незабаром очікується зростання попиту на вуглеводні (нафта й газ), тому компанії намагаються якомога швидше їх видобути й продати», - повідомив він, пояснивши , що мета «Газпрому» на сьогодні - це продати якомога більший обсяг газу в ЄС, навіть незважаючи на можливе зниження ціни.

За словами Вітренка, російський монополіст продовжує лобіювати в Європі проекти газопроводів, якими «блакитне» паливо планується транспортувати в обхід території нашої країни.

«Вони ходять і всім розповідають, що «ви не переживайте», ми доставимо газ (в обхід України - УНІАН) до Чехії, а далі з Чехії до Словаччини, зі Словаччини до Австрії, далі до Угорщини та Італії. Вони це (газопровід EUGAL, який планується побудувати як продовження «Північного потоку-2» вглиб території Німеччини - УНІАН) позиціонують як необхідний елемент інфраструктури для східних європейців», - сказав він.

Також Вітренко додав, що «Нафтогаз» повинен бути дуже обережним у питанні можливого впливу української сторони на процес переговорів про будівництво газопроводу EUGAL.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст «Газпром» і його партнери ведуть будівництво «Турецького потоку», який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати «Північний потік-2».

Одна з ниток «Турецького потоку», яка транспортуватиме газ до ЄС, матиме потужність 15,7 млрд куб. м на рік. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із уже існуючим «Північним потоком-1».

За оцінками «Нафтогазу України», будівництво обхідних маршрутів може позбавити Україну доходів від транзиту газу, які в 2017 році становитимуть 3 млрд дол., а також знизить інвестиційну привабливість ГТС. Щоб цього не допустити, в «Нафтогазі» запропонували створити консорціум (за участю європейських партнерів) із управління українською ГТС, а також пропонують знизити ставку тарифу на транзит російського газу після 2019 року (закінчення діючого контракту з «Газпромом»). Також у «Нафтогазі» неодноразово підкреслювали, що «Газпром» не виконує контрактні зобов'язання, згідно з якими він зобов'язаний транспортувати через територію України 110 млрд куб. м на рік.