Для розблокування НКРЕКП Рада дозволила президенту призначати нових членів регулятора

Верховна Рада для розблокування діяльності Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла за основу і в цілому законопроект, згідно з яким президент отримує повноваження призначати нових членів регулятора терміном на 3 місяці, поки нові члени не будуть обрані на відкритому конкурсі.

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За прийняття відповідного проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про НКРЕКП» і надання повноважень президенту для забезпечення стійкої діяльності комісії» №7342-1 проголосували 233 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

«Вноситься законопроект, яким пропонується надати президенту право тимчасово, одноразово, на 3 місяці доукомплектувати склад НКРЕКП до того моменту, коли Конкурсна комісія обере необхідних кандидатів і, відповідно до закону, внесе їх на розгляд президента», - сказав один з авторів законопроекту, в.о. голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський.

За його словами, трьох місяців буде цілком достатньо для членів Конкурсної комісії для того, що об'єктивно обрати нових членів регулятора.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 людини), тому комісія не може приймати рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів НКРЕКП (24 листопада) також не відбулося. В результаті відсутності кворуму НКРЕКП не змогла прийняти понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада голова Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що з того часу роботу регулятора заблоковано.

Для призначення нових членів регулятора раніше була створена Конкурсна комісія, яка вже розпочала свою роботу, але, за словами її члена Світлани Голікової, буде потрібно кілька місяців, щоб обрати нового члена НКРЕКП.

Наприкінці листопада і на початку грудня народні депутати від різних фракцій зареєстрували три законопроекти, які пропонують різні механізми для відновлення дієздатності регулятора. 6 грудня профільний парламентський комітет підтримав проект №7342-1 за авторством Домбровського («Блок Петра Порошенка»), Михайла Бондаря («Народний фронт») і Юлія Іоффе («Опозиційний блок»).