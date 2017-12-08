Нафта слабко зростає в очікуванні статистики зі США

Ціни на нафту слабо коливаються в п'ятницю вранці під тиском зміцнення долара і в очікуванні статистики по динаміці числа бурових установок в США за тиждень, повідомляє Прайм.

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Станом на 08:00 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,06% - до 62,24 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,02% - до 56,7 долара за барель, при цьому раніше в ході торгів ціна знижувалася. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) піднімався на 0,08%, до 93,83 пункту.

Долар зміцнюється в очікуванні даних щодо безробіття в США, стримуючи зростання нафтових цін. Аналітики вважають, що безробіття в країні в листопаді залишилася на жовтневому рівні 4,1%, а кількість робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 200 тисяч.

Зміцнення долара негативно відбивається на вартості сировинних товарів, зокрема, нафти, роблячи її дорожче для власників інших валют.

Ринок у п'ятницю також очікує статистики американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за кількістю бурових установок у США. За підсумками минулого тижня, за даними компанії, це число зросло на шість штук, або на 0,7%, до 929 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок збільшилася на 332 штуки, або в 1,5 рази.