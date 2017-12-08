Готуємося до холодів: "Нафтогаз" купив 1,8 мільярда кубів газу на гроші ЄБРР

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" в період накопичення запасів природного газу, у липні-вересні 2017 року, для проходження опалювального сезону 2017-2018 років імпортував з Європи 1,8 мільярда кубометрів "блакитного" палива на суму 359 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Також наголошується, що постачальниками газу виступили такі європейські компанії: Axpo Trading AG, CEZ a.s., Engie SA, RWE Supply & Trading GMBH і Uniper Global Commodities SE.

"Загальна вартість 18 укладених договорів становила 359 мільйонів доларів, з яких 300 мільйонів доларів – це кошти кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку і ще 59 мільйонів доларів – власні кошти "Нафтогазу", - повідомили в прес-службі, додавши, що середньозважена ціна контрактів в пункті поставки газу становила 203 долара за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, кредитна лінія ЄБРР для "Нафтогазу" у розмірі 300 мільйонів доларів була відкрита в жовтні 2015 року і призначена для закупівлі газу на західному кордоні України (у країн ЄС). Однією з умов надання кредиту ЄБРР була реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в "Нафтогазі".

За кредитні кошти з грудня 2015 року по березень 2016 року "Нафтогаз" закупив 1,7 мільярда кубометрів газу у п'яти постачальників, з серпня по жовтень 2016 року - 1,8 мільярда кубометрів газу у шести компаній.