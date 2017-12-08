Рівненська АЕС відключила на ремонт третій енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила третій енергоблок від мережі для проведення планового ремонту тривалістю 228 днів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"8 грудня 2017 року о 00:01 енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 228 календарних днів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, за цей час буде проведено середній ремонт реактора, середні та капітальні ремонти парогенераторів, капітальні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів, ремонт обладнання системи безпеки, турбіни та інші роботи.

"В ході ремонту планується виконати понадрегламентні роботи, зокрема, відремонтувати залізобетонні конструкції басейну витримки і перевантаження. Також великий обсяг робіт буде виконано згідно з Програмою продовження терміну експлуатації енергоблоку №3", - додали в компанії.

За інформацією "Енергоатому", радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада президент компанії Юрій Недашковський повідомив, що на початку грудня має розпочатися тривалий ремонт третього блоку РАЕС. "Енергоатом" готує цей блок для продовження терміну його експлуатації.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.