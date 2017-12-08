Україна і Литва домовилися про співпрацю у сфері енергетики

Україна і Литва підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці у сфері енергетики. Про це повідомила прес-служба президента України Петра Порошенка з посиланням на результати Десятого засідання Ради президентів України і Литви.

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"Метою документа є створення ефективної платформи співпраці в нафтогазовій, електроенергетичній і ядерній сферах, враховуючи завдання енергоефективності та енергозбереження. Співробітництво буде здійснюватись через обмін досвідом у розвитку газових ринків України та Литви, виведення з експлуатації і демонтаж атомних електростанцій; сфері відновлюваних джерел енергії, серед яких проекти "чистої" енергетики з використанням енергії сонця, біомаси. Сторони будуть співпрацювати в сфері енергоефективності та енергозберігаючих технологій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони також будуть співпрацювати у питаннях створення ринку електроенергії і системи передачі синхронного з'єднання з Європою.

Як повідомляв УНІАН, Литва підтримує позицію України і Польщі про недоцільність будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік", по якому "блакитне" паливо може транспортуватися з Росії в обхід України в країни ЄС.

Раніше в Мінекономрозвитку заявляли, що для України особливо цінним є досвід Литви у розвитку "зеленої" енергетики.