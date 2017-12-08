Газопровід в обхід України: "Газпром" заявив, що підписав всі контракти для будівництва "Північного потоку-2"

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що контракти на всі матеріали, обладнання та послуги, необхідні для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", підписані. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ТАСС.

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"Підготовка до початку будівництва газопроводу йде повним ходом. На даний момент підписані контракти на всі основні матеріали, обладнання та послуги, необхідні для виконання будівельних робіт", - наголошується в повідомленні.

У компанії відзначили, що в даний час йде оформлення дозвільних документів. В державні органи Німеччини, Данії, Фінляндії і Швеції представлені результати національних звітів про оцінку впливу проекту на довкілля. У цих країнах також подані заявки для отримання дозволів на будівництво відповідних ділянок газопроводу.

Члени правління "Газпрому" висловили впевненість у тому, що проект "Північний потік - 2" буде реалізований в строк, і газопровід введуть в експлуатацію до кінця 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». В кінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

30 листопада парламент Данії схвалив закон, який дозволяє уряду країни забороняти реалізацію трубопровідних проектів у територіальних водах, виходячи з міркувань безпеки чи зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 млрд дол.