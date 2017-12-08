Президент може вже наступного тижня доукомплектувати склад НКРЕКП - депутат

Президент може вже наступного тижня підписати закон, який надає йому право призначати нових членів Національної комісії, яка здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, і обрати нових членів регулятора, кількість яких буде достатньою для ухвалення комісією будь-яких рішень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Домбровський.

«Закон сьогодні з ранку підписав спікер і його було відправлено на підпис президенту. Але президент зараз у відрядженні, я сподіваюся, що він повернеться і підпише цей документ. Я сподіваюся, що це відбудеться швидше, ніж за тиждень. І я сподіваюся, що наступного тижня кризу з регулятором буде вирішено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 13 листопада 2017 року, на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (чотири людини), тому комісія не може ухвалювати рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів НКРЕКП (24 листопада) також не відбулося. Через відсутність кворуму НКРЕКП не змогла ухвалити більш як 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада голова Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, відтоді робота регулятора заблокована.

Для призначення нових членів регулятора раніше було створено Конкурсну комісію, яка вже почала свою роботу, але, за словами її члена Світлани Голікової, знадобиться кілька місяців, щоб обрати нового члена НКРЕКП.

Наприкінці листопада і початку грудня народні депутати від різних фракцій зареєстрували три законопроекти, які пропонують різні механізми для відновлення дієздатності регулятора. 6 грудня профільний парламентський комітет підтримав проект №7342-1 авторства Олександра Домбровського («Блок Петра Порошенка»), Михайла Бондаря ( «Народний фронт») і Юлія Іоффе («Опозиційний блок»). 7 грудня цей проект було ухвалено парламентом. Згідно з цим законом, президент отримав повноваження призначати нових членів регулятора терміном на 3 місяці.