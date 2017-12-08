У компанії Ахметова розповіли, скільки ще вугілля планують імпортувати зі США

Компанія «ДТЕК Енерго», яка відповідає за видобуток вугілля, роботу ТЕС і дистрибуцію електроенергії найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, планує в січні-лютому 2018 року імпортувати зі США 300 тис. тонн вугілля газової групи, яке видобувається в Україні.

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Про це під час круглого столу в парламенті, який був присвячений питанню захисту споживача на ринках енергоносіїв, повідомив заступник комерційного директора «ДТЕК Енерго» Дмитро Маляр.

«Те вугілля, яке ми будемо отримувати наступного року, - це буде близько 300 тис. тонн... На станції це вугілля надходитиме до лютого включно», - сказав він.

За його словами, середня температура у грудні 2017 року вища, ніж у грудні минулого року. Такі м'які погодні умови дозволяють компанії комфортно проходити опалювальний період, не плануючи додаткових поставок палива.

Як повідомляв УНІАН, для проходження опалювального сезону 2016-2017 років ДТЕК імпортував вугілля газових марок з Польщі. Для забезпечення потреб цього опалювального сезону компанія уклала договір на постачання газового вугілля з американською компанією XСoal Energy. В рамках цього контракту у жовтні-листопаді ДТЕК отримав зі США 150 тис. тонн вугілля марки «Г».

Також за 11 місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, компанія збільшила видобуток вугілля газових марок на 8,8% - до 20,9 млн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.