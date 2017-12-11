Росія через санкції не може створити оператора електромереж окупованого Криму – ЗМІ

«Россеті» можуть не стати ключовим акціонером АТ «Крименерго», який створюється як регіональний оператор електромереж в окупованому Криму, через ризик потрапити під міжнародні санкції, що діють стосовно півострова, повідомляє «Комерсант» з посиланням на джерела.

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За їхньою інформацією, в даний час йде обговорення альтернативного складу акціонерів «Крименерго», у нього на паритетних правах можуть увійти регіональна та федеральна влади через Росимущество. Такий варіант виключить участь «Россетей» в «Крименерго».

«Схема буде прийнята, якщо уряд вирішить, що ризики санкцій мають для "Россетей" значний характер», — пояснило джерело.

Дана схема обговорювалася 8 грудня на нараді у заступника голови Міненерго Андрія Черезова, зазначили джерела, одне з яких стверджує, що вона є пріоритетною.

Раніше видання повідомляло, що в Криму планують створити АТ «Крименерго» і передати йому все електромережі регіону, нині підприємством керує ГУП «Крименерго», який належить Мінпаливенерго Криму.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».