Світові ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки зростання кількості бурових установок у США вказало на нарощування видобутку в країні, що може підірвати спроби ОПЕК відновити баланс на ринку.

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Заява міністра нафти Кувейту про те, що ОПЕК та інші нафтовиробники розглянуть можливість виходу з угоди про скорочення видобутку до червня наступного року, також тиснула на котирування, сказали трейдери.

Вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent знизилися на 0,27 відсотка до $63,23 за барель. Ф'ючерсні контракти на нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $57,20 за барель, що на 0,3 відсотка нижче за попереднє закриття, передає Рейтер.

Кількість бурових установок у США зросла на дві на тижні по 8 грудня до 751, найвищої позначки з вересня, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Збільшення кількості установок вказує на подальше зростання виробництва сировини в США, обсяг якої більше ніж на 15 відсотків вищий в порівнянні з рівнем середини 2016 року в 9,71 мільйона барелів на добу.

Нарощування нафтовидобутку в США може підірвати спроби ОПЕК і групи виробників поза нафтовим картелем, включаючи Росію, підтримати ціни шляхом зниження пропозиції.

ОПЕК і союзники почали скорочувати видобуток у січні минулого року, і домовилися продовжити термін дії угоди до кінця 2018 року.

Міністр нафти Кувейту Ассам аль-Марзук повідомив у неділю, що до наступної офіційної зустрічі картелю в червні, Організація країн-нафтоекспортерів та інші виробники поза картелем обговорять можливість вийти з угоди про скорочення видобутку раніше.