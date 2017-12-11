Україна значно скоротила споживання дефіцитного антрациту

Україна за підсумками 2017 року порівняно з показником споживання за 2016 рік скоротить споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи майже удвічі - до 5 млн тонн. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, посилаючись на слова профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

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«Якщо ми раніше на рік споживали більше 9 млн тонн вугілля марки «А» (антрацит - УНІАН), то вже за підсумками цього року це буде близько 5 млн тонн. Це стало можливим завдяки заходам, що їх вжив уряд, з переведення антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу вугілля», - сказав віце-прем'єр.

Також він повідомив, що Україна скоротила споживання антрациту у листопаді 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, на 34% - до 532 тис. тонн.

За словами Кістіона, для нарощування поставок вугілля газової групи, який видобувається в Україні, керівництво нещодавно створеної «Національної вугільної компанії» має визначити перелік державних шахт, які є перспективними для вкладення інвестицій.

«Запустивши цей процес, ми можемо скоротити витрати на утримання збиткових шахт у сумі 1,5 млрд грн на рік. Це і є кошти для модернізації вугільних підприємств з метою нарощування видобутку українського вугілля марки «Г», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Оскільки показники видобутку не встигають за зростанням споживання газового вугілля, то виник дефіцит і цього виду палива. Для вирішення даної проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.

У жовтні 2017 року Україна скоротила споживання антрациту на 30%.

6 грудня Кабмін прийняв рішення про створення «Національної вугільної компанії». Ця компанія об'єднала 33 державні шахти.