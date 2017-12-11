Транзит нафтопродуктів через Україну зріс у вісім разів

У листопаді 2017 року транзит нафтопродуктів (без урахування ЗВГ) через територію України склав 79 тисяч тонн, що у вісім разів вище показника листопада минулого року.

Читайте такожУкраїна вперше увійшла до двадцятки найкращих газових хабів Європи

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження.

За одинадцять місяців 2017 року транзит нафтопродуктів через Україну склав 510 тисячі тонн (+57%).

Основні транзитні поставки в листопаді припали на мазут. За звітний період було транзитовано 70,3 тисячі тонн. Весь ресурс пройшов транзитом через Одеський порт з Білорусі до Сербії.

У листопаді транзит дизельного палива через Україну становив загалом 5,8 тисячі тонн. Це на 41% вище показника листопада 2017 року. З цього обсягу 3,4 тисячі тонн було транзитовано з Білорусі до Молдови і 1,9 тисячі тонн – з Литви до Молдови.

Транзит бензинів за звітний місяць становить 3 тисячі тонн: 2,2 тисячі тонн було відправлено з Білорусі в Молдову; 0,4 тисячі тонн – з Литви в Молдову; 0,3 тисячі тонн – з Молдови до Узбекистану.

Як повідомлялося, в січні-жовтні імпорт нафтопродуктів, включаючи масла і паливні компоненти, через морські порти України збільшився порівняно з січнем-жовтнем 2016 року на 12% – до 656,4 тисячі тонн.