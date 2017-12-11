"Нафтогаз" вперше отримав прибуток від видобутку нафти та газу в Єгипті

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" вперше за багато років отримав прибуток від нафтогазовидобувних проектів, які компанія реалізує в Єгипті. Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив головний комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко.

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"У нас багато різних бізнесів, у тому числі ми видобуваємо нафту і газ в Єгипті. Цей бізнес ми зробили прибутковим... Цьогоріч ми отримали чистий профіцит грошових коштів 5 мільйонів доларів. До цього ми втрачали 20-30 мільйонів доларів на рік", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що холдингу слід позбутися своїх нафтовидобувних активів в Єгипті, оскільки вони є неприбутковими.

Наприкінці лютого 2017 року Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" має намір залучити інвестиційного радника для оцінки пропозицій про купівлю іншими компаніями цих активів.

На початку квітня "Нафтогаз" оголосив тендер на закупівлю послуг інвестиційного консалтингу для оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті. Згідно з тендерним вимогам холдингу, консалтингова компанія (інвестиційний банк) має надати свої рекомендації до кінця 2018 року.

Довідка УНІАН. Проект розвідки та видобутку вуглеводнів в Єгипті здійснюється "Нафтогазом України" з 2007 року у рамках концесійної угоди між Єгиптом, "Нафтогазом" і "Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією". З 2012 року цими проектами керує спільна компанія Petrosannan Company. У 2015 році компанія здійснювала розвідку покладів нафти і газу в Східній і Західній пустелі Єгипту.

Загальні підтверджені і ймовірні запаси сировини, якими оперує "Закордоннафтогаз" в Єгипті, становлять 1,1 мільйона тонн нафти і 599,6 мільйона кубометрів газу. В 2015-2016 роках компанія Petrosannan Company, частка в якій належить дочірній компанії "Нафтогазу" - "Закордоннафтогазу", здобула 370 мільйонів кубометрів газу і 630 тисяч тонн нафти і газового конденсату.