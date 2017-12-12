Вартість Brent оновила 2,5-річний максимум, перевищивши $65

Вартість нафти марки Brent перевищила 65 доларів за барель вперше з 24 червня 2015 року, випливає з даних торгів на Лондонській біржі, передає Прайм.

Згідно з даними торгів, станом на 04.25 за київським часом вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,52%, до 65,24 долара за барель.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство знизило прогноз щодо зростання цін на нафту

Деякий тиск на ціни на нафту продовжують здійснювати дані про зростання бурових установок у США.

За повідомленням американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за підсумками минулого тижня число бурових установок у США зросло на дві штуки, або на 0,2%, до 931 одиниці.

У річному виразі число бурових установок збільшилася на 307 одиниць, або в 1,5 рази.