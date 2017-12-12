Україна потребує допомоги США для протистояння "Північному потоку-2" – Коболєв

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не може самотужки протистояти реалізацію Росією проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід території України по дну Балтійського моря, і тому компанія потребує допомоги уряду і сенату США. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", посилаючись на слова голови правління держхолдингу Андрія Коболєва, які він озвучив під час поїздки до Вашингтона.

Читайте також"Нафтогаз" найняв американських лобістів для протистояння "Північному потоку-2" – ЗМІ

"Нафтогаз" бореться, щоб зупинити цей небезпечний проект, який може підсилити залежність європейських союзників Америки від Росії і зробити їх більш уразливими для російського впливу. Однак Росія має багато західних партнерів у цьому проекті. "Нафтогаз" не може здолати "Північний потік-2" самостійно. Нам потрібна підтримка Сполучених Штатів", - сказав він, додавши, що Україні важливо, щоб США чітко дали зрозуміти, що не готові допустити зростання залежності Європи від Росії.

Згідно з повідомленням, Коболєв озвучив цю позицію під час зустрічі з сенатором від Республіканської партії Роджером Вилкером, який також є головою комісії з безпеки та співробітництва в Європі.

"Північний потік-2" не лише підірве українську економіку і дозволить Росії шантажувати країни Центральної та Східної Європи, цей проект також усуне єдиний фактор, який зараз змушує Росію підтримувати хоч якусь стабільність на сході України", - заявив голова "Нафтогазу", пояснивши, що після запуску обхідного маршруту українська газотранспортна система більше не буде стримуючим фактором.

"За таких умов Москва зможе розгорнути повномасштабну війну на сході України. Сполучені Штати не повинні цього допустити", - зазначив Коболєв під час зустрічі з сенатором від Демократичної партії Крісом Мерфі.

За інформацією прес-служби, голова "Нафтогазу" також зустрівся з представниками Ради національної безпеки США, Міністерства енергетики, Агентства з міжнародного розвитку (USAID) та ін.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в. о. помічника Державного секретаря США з питань енергетики та керівник Бюро енергетичних ресурсів Держдепу Сью Саарніо, під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Кистионом, заявила, що завданням для України і США є об'єктивна оцінка проекту "Північний потік-2", а також наші країни мають "сигналізувати про можливі ризики для Європи".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становлять близько 3 мільярдів доларів.