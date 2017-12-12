Білий і пухнастий: "Нафтогаз" спростував виведення коштів в офшор топ-менеджером "Укртрансгазу"

Службова перевірка, яка була проведена Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України", спростувала інформацію про те, що член правління "Укртрансгаз" Сергій Алексєєнко нібито вивів гроші дочірньої структури держхолдингу за кордон через офшорну компанію. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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"У ході перевірки було встановлено, що "Укртрансгаз" не укладав договорів з фондом Pioneer Foundation та/або компанією Estera Trust Limited (реєструючий агент і директор фонду) і, відповідно, не здійснював ніяких платежів на користь зазначених компаній. В період роботи Олексієнко в НАК "Нафтогаз України" на посаді радника голови правління до його компетенції не ставилися які-небудь повноваження по розпорядженню майном або коштами компанії, або одноосібному підписання договорів та контрактів від імені компанії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, перевірка також встановила, що фонд Pioneer Foundation був зареєстрований 25 січня 2016 року на острові Мен по інструкції Сергія Олексієнка з метою довгострокового планування спадщини сім'ї.

"За час існування фонду Pioneer Foundation їм не проводилася яка-небудь діяльність, не був відкритий жоден рахунок і, відповідно, не виходили кошти або майно. Фонд не мав жодних афілійованих компаній та його діяльність була офіційно припинена 18 квітня 2017 року", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє".

За даними ЗМІ, в розслідуванні, що отримав назву "Райські досьє" (Paradise Papers) повідомляється, що на початку 2016 року на острові Мен для Олексієнко була заснована офшорна компанія, з метою виведення валюти за кордон всупереч валютних обмежень, які діяли в Україні. У відповідь на цю інформацію 7 листопада "Нафтогаз" розпочав службову перевірку діяльності Алексєєнко.

Довідка УНІАН. "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Державна компанія "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".