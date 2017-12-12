Вибух в Австрії не вплине на газопостачання України – "Нафтогаз"

Вибух на газоперекачувальної станції в Австрії близько міста Баумгартен не вплине на забезпечення газом українських споживачів, оскільки при підготовці до опалювального сезону 2017-2018 років було закачано на 15% більше "блакитного" палива, ніж для проходження зими 2016-2017 років.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter повідомляє прес-служба національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", посилаючись на слова голови компанії Андрія Коболєва.

"Вибух на газоперекачувальної станції "Баумгартен" не вплине на забезпечення газом українських споживачів. Цього року ми закачали до підземних сховищ газу на 15% більше, ніж тогоріч. Висловлюємо співчуття постраждалим від аварії і залишаємося на зв'язку з європейськими колегами", - написав Коболєв.

За даними австрійського видання Heute, сьогодні на австрійському газовому хабі поблизу міста Баумгартен стався вибух. Згідно з повідомленням, в результаті вибуху загинула щонайменше одна особа, близько 60 отримали поранення.

Довідка УНІАН. Біля міста Баумгартен розташований один з найбільших газових хабів країн ЄС - Центрально-європейський газовий хаб. Він є міжнародним майданчиком для торгівлі газом, а також на основі його цінових показників формуються біржові котирування вартості "блакитного" палива.