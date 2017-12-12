Газ подорожчав: у Кабміні назвали листопадову ціну імпорту

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 31 листопада цього року становила 6 393 грн (або 239,5 дол.) за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 листопада 2017 року і становила 6 393 грн, або 239,5 дол. США за тисячу кубометрів» , - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортного природного газу для України в жовтні цього року становила 6 тисяч грн, або 224,9 дол. за тисячу кубометрів.