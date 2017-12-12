В "Укртрансгазі" повідомили, як вплине вибух в Австрії на транзит газу

Вибух на газоперекачувальної станції в Австрії близько міста Баумгартен призведе до тимчасового скорочення обсягів транзиту природного газу з Росії до Словаччини через територію України. Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз".

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"Внаслідок виникнення аварійної ситуації в ЄС відбудеться тимчасове скорочення обсягів транзиту природного газу через Україну на словацькому напрямку", - повідомили в компанії.

За інформацією прес-служби, незважаючи на аварію, імпорт "блакитного" палива зі Словаччини в Україну відповідає плановому показнику - 22 мільйони кубометрів на добу.

"Очікується незначне зменшення надходження газу в Україну з угорської маршруту", - зазначили в компанії, додавши, що обмеження імпорту газу з країн ЄС або його тимчасове припинення, у разі необхідності, буде компенсовано за рахунок збільшення відбору палива з підземних сховищ.

"Вибух, який стався сьогодні вранці на газопроводі поблизу газоперекачувальної станції Баумгартен, не вплине на забезпечення вітчизняних споживачів", - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними австрійського видання Heute, сьогодні вранці на австрійському газовому хабі поблизу міста Баумгартен стався вибух. Згідно з повідомленням, в результаті вибуху загинула щонайменше одна особа, близько 60 отримали поранення.

За словами голови правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, цей вибух не вплине на постачання газу для українських споживачів, оскільки при підготовці до опалювального сезону 2017-2018 років було закачано на 15% більше "блакитного" палива, ніж для проходження зими 2016-2017 років.