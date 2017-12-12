Влада має виробити стратегію заміщення антрациту власним вугіллям марки Г – експерт

Держава повинна активніше займати позицію енергетичної доцільності та безпеки, а не сьогохвилинної вигоди. Таку позицію висловив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Ковальчук у статті "План Г для вугільної України", опублікованій інтернет-порталом "Новое время. Бизнес".

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"Влада має не обмежуватися заявами, а виробити національну стратегію заміщення антрациту власними ресурсами вугілля марки Р. Тільки після цього газовий вугілля зможе стати пріоритетом в енергобалансі і вирішити проблему імпорту антрациту, так і більш високих тарифів", - стверджує експерт.

На думку Юрія Корольчука, одним із дієвих кроків щодо витіснення імпортного антрациту з української енергетики може стати запровадження принципу пріоритету блоків ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля (марка Г).

"Хочу нагадати, що 20 вересня 2017 року Рада оптового ринку електричної енергії затвердила проект змін до Правил оптового ринку (протокол №26 від 20.09.2017), згідно з яким надається пріоритет тим блоків ТЕС, які працюють на вугіллі марки Г. Втім, таке рішення НКРЕКП може прийняти тільки після згоди Антимонопольного комітету України. АМКУ, в свою чергу, не може визначитися з наданням відповідного дозволу, виходячи з формальних обставин конкурентного законодавства", - зазначає автор.

"Рішення про національний пріоритет вугілля марки Г дозволить зупинити його імпорт і збільшувати власний видобуток. Так пріоритет газового вугілля є прямою підтримкою вітчизняного виробника і буде стимулювати попит на українське вугілля", - пише він.

Юрій Корольчук вважає, що описане гальмування процесу переведення теплової генерації на українське вугілля пов'язано з деморалізацією влади, яка перебуває під постійним пресингом критиків.

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"З іншого боку, АМКУ, уряд, Міненерго та владу загалом можна зрозуміти. Непопулярні рішення органів влади постійно критикують. Тому чиновники, прем'єр-міністр, міністр галузі бояться брати на себе відповідальність. Однак, поїзд вже пішов. Часу немає. І рішення доведеться приймати. Тим більше, для вирішення всіх питань влади досить прийняття нормативно-правових актів вторинного законодавства – постанови або розпорядження", - підкреслює експерт.

Як зазначалося, внаслідок блокади Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,151 мільярда доларів. За даними Державної фіскальної служби України основним постачальником за цей період була Росія (55,7%), постачання з якої становлять 1,2 мільярда доларів.