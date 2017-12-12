Вибух на одному з найбільших газових хабів Європи: в Італії оголосили режим надзвичайної ситуації

Міністерство економічного розвитку Італії оголосило режим надзвичайної ситуації після вибуху на газорозподільному сайті в сусідній Австрії та припинення надходжень російського газу.

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«Повідомляємо, що міністерство економічного розвитку, заслухавши доповідь технічної комісії з НС та моніторингу, оголосило режим надзвичайної ситуації», - йдеться в повідомленні італійського газотранспортного оператора Snam Rete Gas, передають «Ведомости».

За даними італійських ЗМІ, близько 50% поточного споживання газу в Італії вже покривається за рахунок запасів з газосховищ.

За відомостями Snam Rete Gas, після вибуху на газовому розподільному вузлі в австрійському Баумгартені надходження газу через газовимірювальну станцію Тарвізіо на кордоні з Австрією (фізично це тільки російський газ) знизилося з 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м на добу. Оператор Gas Connect Austria Gmbh. повідомив, що транзит газу через Австрію на південь і південний схід (в напрямках Словаччина, Угорщина, Словенія, Хорватія) припиняється до подальших повідомлень. Словацький оператор Eustream підтвердив припинення поставок.

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Вибух на газовому хабі в Баумгартені стався сьогодні вранці. Під час вибуху та подальшої пожежі загинула одна людина, постраждали близько 60. Система перекачування газу відключена, повідомив оператор хаба, компанія OMV. Причина вибуху - технічна, заявила в Twitter місцева поліція. Місце події оточене.

Газовий хаб в Баумгартені щорічно приймає близько 40 млрд куб. м газу з Росії і Норвегії. Один із головних європейських хабів був побудований в 1959 році. Звідси забезпечуються газом південь Німеччини і північ Італії, уточнює французька Le Figaro. Баумгартен є точкою здачі газу у багатьох контрактах «Газпрому», для якого Німеччина та Італія - одні з найбільших покупців. Ціна газу на хабі в Баумгартені з постачанням на "наступний день" у вівторок відкрилася по $292 за 1000 куб. м, але вже зросла в півтора рази - до $413, свідчать дані хаба CEGH. Газ з постачанням у вівторок торгується вже дорожче $500.