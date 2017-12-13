Поліція Австрії назвала причину вибуху на газовому хабі

Вибух на австрійській газорозподільній станції стався через технічний збій. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що вибух спричинила «технічна причина». В поліції не повідомили інших деталей інциденту та зазначили, що місцеві органи влади проводять розслідування.

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У оператора газорозподільної станції Gas Connect також припускають, що невизначена технічна несправність могла стати причиною вибуху.

Нагадаємо, вибух на газовому хабі в Баумгартені стався 12 грудня вранці. Під час вибуху та подальшої пожежі загинула одна людина, постраждали близько 60. Система перекачування газу відключена, повідомив оператор хаба, компанія OMV.

Газовий хаб в Баумгартені щорічно приймає близько 40 млрд куб. м газу з Росії і Норвегії. Один із головних європейських хабів був побудований в 1959 році. Звідси забезпечуються газом південь Німеччини і північ Італії, уточнює французька Le Figaro. Баумгартен є точкою здачі газу у багатьох контрактах «Газпрому», для якого Німеччина та Італія - одні з найбільших покупців. Ціна газу на хабі в Баумгартені з постачанням на "наступний день" у вівторок відкрилася по $292 за 1000 куб. м, але вже зросла в півтора рази - до $413, свідчать дані хаба CEGH. Газ з постачанням у вівторок торгується вже дорожче $500.