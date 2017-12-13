Поліція Австрії назвала причину вибуху на газовому хабі
Невизначена технічна несправність могла стати причиною вибуху.
Вибух на австрійській газорозподільній станції стався через технічний збій. Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що вибух спричинила «технічна причина». В поліції не повідомили інших деталей інциденту та зазначили, що місцеві органи влади проводять розслідування.
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У оператора газорозподільної станції Gas Connect також припускають, що невизначена технічна несправність могла стати причиною вибуху.
Нагадаємо, вибух на газовому хабі в Баумгартені стався 12 грудня вранці. Під час вибуху та подальшої пожежі загинула одна людина, постраждали близько 60. Система перекачування газу відключена, повідомив оператор хаба, компанія OMV.
Газовий хаб в Баумгартені щорічно приймає близько 40 млрд куб. м газу з Росії і Норвегії. Один із головних європейських хабів був побудований в 1959 році. Звідси забезпечуються газом південь Німеччини і північ Італії, уточнює французька Le Figaro. Баумгартен є точкою здачі газу у багатьох контрактах «Газпрому», для якого Німеччина та Італія - одні з найбільших покупців. Ціна газу на хабі в Баумгартені з постачанням на "наступний день" у вівторок відкрилася по $292 за 1000 куб. м, але вже зросла в півтора рази - до $413, свідчать дані хаба CEGH. Газ з постачанням у вівторок торгується вже дорожче $500.