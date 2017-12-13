Транзит газу на одному з найбільших хабів Європи відновили після вибуху

Транзит газу на хабі Баумгартен в Австрії відновлено, повідомив вранці в середу оператор ГТС в інтерв'ю радіостанції ORF.

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"Я можу повідомити, що вчора до півночі нам вдалося відновити всі транзитні лінії, всі вони працюють на 100% ", - заявив Штиндль, передає Прайм.

За його словами, що стосується причини вибуху, в Gas Connect дотримуються теорії технічного збою. "В Баумгартені йшла установка нового обладнання... Але це тільки наша гіпотеза, що технічний збій стався в одному з фільтрів-сепараторів. І цей технічний дефект в купі з деякими додатковими обставинами призвів до вибуху і пожежі", - заявив він.

За його словами, сьогодні починається два розслідування: одне внутрішнє, друге веде кримінальна поліція Нижній Австрії.

У вівторок вранці на території газового хаба OMV в австрійському Баумгартені стався вибух. Загинула одна і поранена 21 людина. Робота газового хаба була повністю зупинена, припинилися транзитні поставки в напрямку Італії, Словенії та Угорщини.