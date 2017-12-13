Вибух на хабі в Австрії призвів до скорочення транзиту газу через Україну на 23%

Вибух на газоперекачувальній станції в Австрії біля міста Баумгартен призвів до скорочення обсягів транзиту природного газу з Росії до Словаччини через територію України на 23% - до 200 млн куб. м на добу. Про це УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

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«Через вчорашню надзвичайну ситуацію на Баумгартені в Австрії транзит газу по території України зменшився на 23%, до 200 млн куб. м на добу. При цьому Україна своєчасно виконує заявки європейських країн-імпортерів і готова збільшити обсяги прокачування «блакитного» палива в Європу після надходження відповідної заявки», - сказав він.

За словами Білявського, поставки газу українським споживачам залишаються на рівні планового показника - 137,2 млн куб. м на добу.

«Що стосується поставок газу вітчизняним споживачам, то жодних змін немає. Вони стабільно отримують газ з трьох джерел: національний видобуток (58,1 млн куб. м на добу), запаси у сховищах (48,1 млн куб. м) і імпорт з Європи», - зазначив Білявський, додавши, що імпортні поставки газу в Україну з Європи не змінилися і становлять 32,2 млн куб. м.

За інформацією радника очільника Міненерговугілля, газопровід поблизу Баумгартена вже відремонтовано.

«Вранці з'явилася можливість відновити транспорт газу зі Словаччини до Австрії і далі до Італії», - повідомив Білявський.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 грудня на австрійському газовому хабі поблизу міста Баумгартен стався вибух.

За словами голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, цей вибух не вплине на поставки газу для українських споживачів, оскільки при підготовці до опалювального сезону 2017-2018 років було закачано на 15% більше блакитного палива, ніж для проходження зими 2016-2017 років.

За інформацією «Укртрансгазу», в результаті вибуху буде тимчасово скорочено транзит газу через територію України до Словаччини і далі до Австрії.

Bloomberg повідомив, що через вибух були перервані поставки газу з Австрії до Італії, Угорщини та Словенії.

Згідно з інформацією компанії - оператора австрійської газотранспортної системи Gas Connect Austria, увечері 12 грудня пожежу вже було ліквідовано. У результаті аварії загинула одна людина і 18 - отримали поранення.

Довідка УНІАН. Біля міста Баумгартен розташовано один з найбільших газових хабів країн ЄС - Центрально-європейський газовий хаб. Він є міжнародним майданчиком для торгівлі газом, а також на підставі його цінових показників формуються біржові котирування вартості «блакитного» палива. Через цей хаб «блакитне» паливо з Росії, через Україну надходить до Словаччини, а далі до Італії і на південь Німеччини.