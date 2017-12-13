Кабмін офіційно розпочав пошук партнера зі спільного управління газотранспортною системою

Кабінет міністрів України офіційно розпочав пошук партнера зі спільного управління газотранспортною системою країни, що передбачено законом про ринок природного газу і стратегією реформування енергетичного сектора.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Кабмін сьогодні ухвалює дуже важливе рішення - розпочинає офіційно процес пошуку і відбору партнера зі спільного управління газотранспортною системою. Це рішення випливає як із закону про ринок природного газу, так і з тих консультацій, які були проведені прем'єр-міністром з Європейською комісією», - сказав віце-прем'єр Володимир Кістіон, представляючи відповідну постанову.

За словами віце-прем'єра, критерієм вибору партнера буде забезпечення максимальної завантаженості української ГТС.

«Основний критерій пошуку партнера - це максимальна завантаженість української ГТС. Ці повноваження (з пошуку партнера - УНІАН) уряд передає новоствореній робочій групі, і робоча група доповідатиме уряду про ті результати, які будуть напрацьовані найближчим часом», - зазначив Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кістіон заявляв, що Кабінет міністрів для збереження транзиту російського газу через територію України після закінчення терміну контракту, що діє з «Газпромом», шукає партнера з управління українською газотранспортною системою як серед європейських, так і серед американських газових компаній.

На сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст «Газпром» і його партнери ведуть будівництво «Турецького потоку», який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати «Північний потік-2».

За оцінками «Нафтогазу України», будівництво обхідних маршрутів може позбавити Україну доходів від транзиту газу, які у 2017 році становитимуть 3 млрд дол., а також знизить інвестиційну привабливість української ГТС. Щоб цього не допустити, в «Нафтогазі» запропонували створити консорціум (за участю європейських партнерів) з управління українською ГТС, а також пропонують знизити ставку тарифу на транзит російського газу після 2019 року (закінчення чинного контракту з «Газпромом»).

Станом на початок грудня «Нафтогаз» підписав меморандум про співпрацю вже з чотирма європейськими компаніями - потенційними партнерами. Це - голландська Gasunie, французька GRTgaz, італійська Snam і словацька Eustream.