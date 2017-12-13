Кабмін офіційно розпочав пошук партнера зі спільного управління газотранспортною системою
Критерієм вибору партнера буде забезпечення максимальної завантаженості української ГТС.
Кабінет міністрів України офіційно розпочав пошук партнера зі спільного управління газотранспортною системою країни, що передбачено законом про ринок природного газу і стратегією реформування енергетичного сектора.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
«Кабмін сьогодні ухвалює дуже важливе рішення - розпочинає офіційно процес пошуку і відбору партнера зі спільного управління газотранспортною системою. Це рішення випливає як із закону про ринок природного газу, так і з тих консультацій, які були проведені прем'єр-міністром з Європейською комісією», - сказав віце-прем'єр Володимир Кістіон, представляючи відповідну постанову.
За словами віце-прем'єра, критерієм вибору партнера буде забезпечення максимальної завантаженості української ГТС.
«Основний критерій пошуку партнера - це максимальна завантаженість української ГТС. Ці повноваження (з пошуку партнера - УНІАН) уряд передає новоствореній робочій групі, і робоча група доповідатиме уряду про ті результати, які будуть напрацьовані найближчим часом», - зазначив Кістіон.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кістіон заявляв, що Кабінет міністрів для збереження транзиту російського газу через територію України після закінчення терміну контракту, що діє з «Газпромом», шукає партнера з управління українською газотранспортною системою як серед європейських, так і серед американських газових компаній.
На сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст «Газпром» і його партнери ведуть будівництво «Турецького потоку», який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати «Північний потік-2».
За оцінками «Нафтогазу України», будівництво обхідних маршрутів може позбавити Україну доходів від транзиту газу, які у 2017 році становитимуть 3 млрд дол., а також знизить інвестиційну привабливість української ГТС. Щоб цього не допустити, в «Нафтогазі» запропонували створити консорціум (за участю європейських партнерів) з управління українською ГТС, а також пропонують знизити ставку тарифу на транзит російського газу після 2019 року (закінчення чинного контракту з «Газпромом»).
Станом на початок грудня «Нафтогаз» підписав меморандум про співпрацю вже з чотирма європейськими компаніями - потенційними партнерами. Це - голландська Gasunie, французька GRTgaz, італійська Snam і словацька Eustream.