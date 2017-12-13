Кабмін змінив наглядову раду "Нафтогазу": тепер там засідатиме топ-менеджер "Укренерго"

Кабінет міністрів України замінив у складі спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка, який не подав заяву про згоду на представлення інтересів держави в держкомпанії, на топ-менеджера "Укренерго" Володимира Кудрицького.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"У розпорядженні Кабінету міністрів, яке було прийнято 22 листопада 2017 року, представниками держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз" визначалися Володимир Демчишин та Олександр Гриценко. Однак Олександр Гриценко не подав заяву про згоду представляти інтереси держави в наглядовій раді "Нафтогазу". Як наслідок, представниками держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" були визначені Сергій Попик та Володимир Кудрицкий", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада, після складання повноважень попереднім наглядовою радою, Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу".

Новими членами стали: Клір Спотісед (Великобританія), Бруно Лісква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада), а також три українця - Олександр Гриценко ("Укрексімбанк"), Сергій Попик (радник прем'єр-міністра) і Володимир Демчишин.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Клір Спотісед створювала ринок газу у Великобританії і працювала в енергетичному регуляторі Англії, Бруно Лісква - працював на керівних посадах найбільшої енергокомпанії Франції, Амос Хохштайн - дипломат США, який допомагав Україні в питаннях реверсу газу, Стів Хейсен - один з кращих експертів по розвідці і видобутку газу, Олександр Гриценко - голова правління "Укрексімбанку", Сергій Попик - радник глави уряду з міжнародних питань і має великий досвід у міжнародній роботі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко може відмовитися від посади в наглядовій раді "Нафтогазу".

Довідка УНІАН. Володимир Кудрицкий є керівником офісу управління проектами державної компанії "Укренерго". Раніше Кудрицкий займав керівні посади в українських і міжнародних компаніях Grant Thornton, THK-BP, EastOne та "Миронівський хлібопродукт".