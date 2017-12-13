Президент звільнив ще одного члена Нацкомісії з тарифів

Президент Петро Порошенко звільнив з посади члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Вікторію Морозову, повноваження якого закінчилися наприкінці листопада 2017 року. Про це йдеться в указі голови держави №414/2017, який опубліковано на сайті Адміністрації президента.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада, згідно з планом ротації членів НКРЕКП, президент звільнив члена комісії Бориса Циганенко.

Починаючи з 13 листопада 2017 року, на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 особи), тому комісія не може приймати рішення. В результаті цього, комісія не змогла прийняти понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада глава Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що з тих пір робота регулятора заблокована.

Для призначення нових членів регулятора раніше була створена Конкурсна комісія, яка вже розпочала свою роботу, але, за словами її члена Світлани Голікової, буде потрібно кілька місяців, щоб обрати нового члена НКРЕКП.

Щоб відновити роботу комісії, на період відбору нових її членів у ході відкритого конкурсу, низка депутатів запропонували надати президентові тимчасово, на три місяці, право призначати нових членів НКРЕКП. Відповідний закон був прийнятий 7 грудня, а 12 грудня документ був підписаний главою держави.