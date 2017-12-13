Україна відновила транзит газу до рівня, який був до вибуху на хабі в Австрії

Україна збільшила транзит природного газу з Росії через свою газотранспортну систему до країн ЄС до рівня, який був до того, як 12 грудня в Австрії на газопроводі біля міста Баумгартен стався вибух. Про це УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

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«Україна відновила режим транзиту газу попередніх днів. Станом на даний момент рух «блакитного» палива з національної ГТС для європейських споживачів здійснюється у режимі 260 млн куб. м на добу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 грудня на австрійському газовому хабі поблизу міста Баумгартен стався вибух. У результаті цього Україна скоротила транзит російського газу на 23% - до 200 млн куб. м на добу. Також через вибух були тимчасово припинені поставки газу з Австрії до Італії, Угорщини та Словенії.

Згідно з інформацією компанії - оператора австрійської газотранспортної системи Gas Connect Austria, увечері 12 грудня пожежу вже було ліквідовано. В результаті аварії загинула одна людина і 18 отримали поранення. Вранці 13 грудня були розпочаті ремонтні роботи.

Сьогодні міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українська ГТС може оперативно збільшити обсяг транзиту газу після завершення ремонтних робіт в Австрії.

Довідка УНІАН. Біля міста Баумгартен розташовано один з найбільших газових хабів країн ЄС - Центрально-європейський газовий хаб. Він є міжнародним майданчиком для торгівлі газом, а також на основі його цінових показників формуються біржові котирування вартості «блакитного» палива. Через цей хаб газ з Росії через Україну надходить до Словаччини, а далі до Італії і на південь Німеччини.