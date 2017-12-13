Аваков ініціює санкції проти російської компанії "Татнефть"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціює запровадження санкцій проти найбільшої російської нафтової компанії «Татнефть», яка намагається завдати істотної шкоди українській економіці.

Про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ на запит народного депутата Ірини Констанкевич, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«15 листопада міністром внутрішніх справ України на засіданні Кабінету міністрів України було ініційовано питання щодо застосування санкцій, передбачених законом України «Про санкції», стосовно ПАТ «Татнефть» ім. В. Д. Шашина, зареєстрованого за адресою: 423450, Росія, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75», - сказано в тексті документа.

При цьому в листі міністр не уточнив, як відреагував Кабінет Міністрів на його ініціативу.

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Як повідомляв УНІАН, російська компанія "Татнефть" намагається відсудити в України в різних міжнародних судах 112 млн дол. компенсації за нібито втрачені компанією активи.

У листопаді 2017 року Україна розширила список російських компаній, проти яких запроваджено санкції. Загалом до списку санкцій внесено 1228 фізичних осіб та 468 юридичних осіб. Обмежувальні заходи пов'язані з анексією Криму, військовою агресією на Донбасі, протиправними діями РФ стосовно громадян України, а також протидією пропаганді. Перший системний пакет санкцій стосовно юридичних осіб був запроваджений Україною в 2015 році.

30 жовтня 2017 року Державний департамент Сполучених Штатів Америки опублікував список із 39 компаній і організацій оборонного та розвідувального секторів Російської Федерації, які можуть потрапити під нові санкції відповідно до ухваленого раніше Конгресом Актом про протидію російському впливу за допомогою санкцій.

1 листопада США запровадили санкції проти російських компаній нафтогазового сектору, закликали Росію виконувати Мінські угоди й звільнити Крим.

Довідка УНІАН. «Татнефть» - одна з найбільших у Росії нафтовидобувних компаній. Компанія видобуває нафту в республіці Татарстан, володіє нафтопереробним і нафтохімічним комплексом «ТАНЕКО» (м. Нижньокамськ), а також мережею з понад 600 АЗС.