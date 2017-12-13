Порошенко і Дуда вважають, що "Північний потік-2" загрожує Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда вважають, що проект газопроводу "Північний потік-2" спрямований проти Європейського Союзу. Як повідомили в прес-службі голови Української держави, про це йшлося на спільній прес-конференції лідерів двох держав.

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"Ми дуже вдячні Польщі за спільну позицію щодо "Північного потоку-2". Це загроза не тільки для енергетичної безпеки України або Польщі. Це є загрозою для енергетичної безпеки всієї Європи. Це абсолютно політичний проект", - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що загальний голос України та Польщі разом з партнерами з ЄС і США буде досить ефективним у подальших кроках щодо енергетичної безпеки.

У свою чергу Дуда запевнив, що позиція Польщі щодо проекту "Північний потік-2" є незмінною. "Ми абсолютно проти цієї інвестиції. Ми вважаємо, що вона зневажає європейські норми, вона проти інтересів Європейського Союзу і тут наші позиції з самого початку ідентичні, однозначні і незмінні", - підкреслив він.

За його словами, під час переговорів з президентом України обговорювалося питання підтримки України шляхом інвестицій, які полягають у побудові газопроводу-інтерконектора. "Я радий, що ця інвестиційне завдання реалізується зараз і тут є тісна співпраця між Польщею та Україною. Ми відкриті в питаннях можливих пропозицій України щодо постачання скрапленого газу для України", - сказав президент Польщі.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо енергетичного співробітництва та очікувань від побудови газопроводу-інтерконнектор, Дуда додав: "Це інвестиція, яка повинна служити нашим країнам. І вона повинна бути реалізована, щоб дві сторони виграли від цієї інвестиції".

За його словами, проект мав бути реалізований таким чином, щоб він приніс користь Польщі і Україні. Він додав, що побудова інтерконектора збільшить безпеку і торгові можливості обох країн.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становлять близько 3 мільярдів доларів.