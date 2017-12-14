Проти енергетичних компаній України готується нова кібератака - експерти

Існує низка доказів про підготовку нових кібератак на українські енергетичні компанії.

Про це пише американське видання The Atlantic з посиланням на керівника компанії Dragos Роберта Лі, який також є провідним аналітиком по дослідженню двох попередніх атак.

До листопада Dragos фіксувала незначну активність тієї ж групи, яка була причетна до минулорічної кібератаки. Однак, останні тижні спостерігається незвично висока активність групи. "За нашими оцінками, було б цілком логічно зробити атаку в цьому місяці", попереджає Лі.

Цілком можливо, що зафіксований сплеск активності може бути розвідкою, підготовкою до більш пізньої операції, або всього лише наміром посіяти страх перед майбутніми кібератаками.

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Майкл Ассанте, який керував дослідженням кібератаки 2015 року, вважає, що з огляду на схильність до безперервних і тривалих технологічних кампаній в Україні, які відбувалися в умовах війни на сході і російської анексії Криму, немає впевненості в підготовці атаки.

"Зловмисники можуть почати атаку якщо впевнені, що вона принесе результат, і будуть почувати, що ризик зриву їх планів досить низький, щоб продовжувати", - говорить Ассанте.

Як зазначає Роберт Лі, розробники шкідливого ПО 2016 року "зашили" в нього низку можливостей, які, в підсумку, не були використані під час атаки. "Це виглядало більше як перевірка концепції або тестування, ніж кінцевий результат", - говорить він.

Передбачається, що атака на енергомережу країни, яка не є членом НАТО, повинна була продемонструвати можливості і налякати або стримувати інших.

З цієї точки зору, розслідування кібератак на енергокомпанії України виглядають цікавим для США. Як йдеться в статті, хоч і енергетичний сектор США досить дефрагментований і знаходиться в приватній власності, тому атакувати таку мережу набагато складніше Разом із тим, він більш автоматизований. І якщо українські компанії змогли повернути собі контроль протягом кількох годин, перейшовши на аналоговий режим роботи, то процедура відновлення в США обмежується значною автоматизацією.

Видання також пише, що кібератака на американську енергетичну систему вимагає підтримки хакерів з боку якоїсь держави. Напади на Україну дослідники пов'язали з російськими хакерами, що співпрацюють з урядом, хоча офіційно Кремль заперечує свій зв'язок з нападами.

"Що мене найбільше турбує в Росії, це не їх технології, а її зухвалість і готовність перетинати межу", - зазначив колишній заступник директора Агентства національної безпеки Кріс Інгліс.