Запаси газу в сховищах скоротилися до 15,6 мільярда кубів
11:19, 14 грудня 2017Енергетика
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Зокрема, 12 грудня зі сховищ відібрано 41,6 млн куб. м газу.
Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися на 2% / фото УНІАН
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 5 грудня по 12 грудня скоротилися на 2%, або на 325 млн куб. м - до 15,568 млрд куб. м із 15,893 млрд куб. м.
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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».
Зокрема, за даними компанії, 12 грудня зі сховищ було відібрано 41,6 млн куб. м газу.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону.
Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) нагромадила в ПСГ 16,8 млрд кубометрів газу.
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