"Газпром" підрахував частку російського газу на ринку Європи

Частка російського монополіста "Газпрому" на ринку газу Європейського Союзу за підсумками 2017 року становитиме понад 33%. Про це повідомив начальник управління структурування контрактів та ціноутворення "Газпром експорту" Сергій Комлєв, передає Прайм.

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"За підсумками року буде більше 33%. Можливо, цифра скоригується, але точно більше 33%", - сказав він.

"Газпром" в 2016 році збільшив поставки газу в далеке зарубіжжя на 12,5% - більш ніж до 179,3 мільярда кубометрів, що стало історичним максимумом.

Частка "Газпрому" на ринку ЄС за підсумками минулого року становила близько 32%, оцінював на початку року заступник генерального директора з газових проектів Фонду національної енергетичної безпеки Олексій Гривач.

Наприкінці листопада голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що компанія в 2017 році очікує абсолютного рекорду з експорту газу в далеке зарубіжжя - 192 мільярди кубометрів.