В Україну вперше прийшов американський скраплений газ через термінал в Польщі

Приватна трейдингова компанія "ЕРУ Трейдинг" вперше імпортувала в Україну і розмістила на зберігання в підземному сховищі природний газ, який раніше прибув морським шляхом з США в танкері-газовозе в термінал з приймання скрапленого газу в порту польського міста Свіноуйсьце і далі по газотранспортній системі Польщі був доставлений в нашу країну.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"На початку літа польський партнер з газопостачання "ЕРУ" організував закупівлі природного газу для польського СПГ-термінала (термінала з прийому скрапленого газу – УНІАН) і транспортування газу по трубопроводу через польсько-український інтерконнектор. Компанія "ЕРУ Трейдинг" придбала газ на кордоні і розмістила його у сховище в Україні", - наголошується в повідомленні.

У компанії повідомили, що такі угоди застраховані з боку Державного агентства США по захисту іноземних інвестицій (OPIC), з яким раніше "ЕРУ Трейдинг" підписала двадцятирічний контракт.

"Поєднання можливості відвантаження спотового об'єму скрапленого природного газу та покриття полісом страхування OPIC дозволило "ЕРУ" виграти один з десяти лотів на поставку 135 мільйонів кубометрів газу для потреб "Укртрансгазу" на період семи місяців", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня "ЕРУ Трейдинг" почала імпортні поставки природного газу від польської нафтогазової компанії PGNiG для українських промислових споживачів.

Довідка УНІАН. "Енергетичні ресурси України" - це приватна енергетична компанія, засновниками якої є Андрій Фаворов і компанія "ЕРУ Файненс ЛТД". Компанія представляє в Україні енергетичні проекти, в тому числі і технології інтенсифікації видобутку природного газу.

Термінал з прийому зрідженого газу в польському місті Свіноуйсьце (СПГ-термінал) призначений для прийому танкерів-газовозів, регазифікації і передачі "блакитного" палива в газоподібному стані в ГТС Польщі. Цей термінал належить польській компанії Polskie LNG S. A., яка є дочірньою структурою оператора польської ГТС – компанії Gaz-System. Термінал запрацював в 2016 році, його пропускна здатність становить 5 мільярдів кубометрів в рік.