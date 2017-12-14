Голова Житомирської ОДА Гундич провів зустріч з інвесторами щодо будівництва сонячної електростанції

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич провів зустріч з датськими інвесторами щодо будівництва сонячної електростанції на Житомирщині у 2018 році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, датська компанія «Better Energy» може стати першою, хто побудує сонячну електростанцію потужністю 19 МВт на Житомирщині.

На цьому наголосив Гундич сьогодні під час зустрічі з представниками Посольства Королівства Данії в Україні та компаніями «Better Energy» і «Tesla Energo LLC».«Приємно, що інвестори готові вкладати кошти у нашу область, тому що це - робочі місця, податки і розвиток. Я готовий іти назустріч у всіх питаннях, які будуть виникати, і максимально їх вирішувати, щоб якнайшвидше цей проект запрацював на території Житомирщини. Впевнений, що наша співпраця дасть гарний результат, і вже у 2018 році розпочнеться будівництво потужної сонячної електростанції у Бердичівському районі», – зазначив Гундич.

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За його словами, в плані енергоефективності Житомирщина розвивається досить швидко. «Про розвиток енергоефективності свідчить зацікавленість і бажання багатьох іноземних інвесторів брати участь у проектах будівництва сонячних електростанцій. Але якщо компанія "Better Energy" розпочне будівництво у 2018 році, як планує, то датчани будуть першими, хто поставить потужну сонячну електростанцію на Житомирщині», – наголосив голова ОДА.

Як повідомила на зустрічі заступник голови Місії Королівства Данії в Україні Єва Барльозе, співпраця з Україною на сьогодні є у пріоритетах Данії. «Ми дуже раді, що саме компанія "Better Energy" буде втілювати такий проект на Житомирщині, і сподіваємося, що він стане для неї потужним стартом в Україні», – зазначила вона.