Україна подвоїла імпорт вугілля: більше половини купила у Росії

Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,87 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 2,431 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Читайте такожУкраїна значно скоротила споживання дефіцитного антрациту

Також повідомляється, що основним постачальником за цей період була Росія (56,4%), постачання з якої становило 1,37 мільярда доларів. Друге місце посіли вугілля з США (24,8%, або 603,8 мільйона доларів), а третє - з Канади (6,2%, або 149,9 мільйона доларів). З інших країн Україна імпортувала вугілля на 30,7 мільйона доларів.

За даними Фіскальної служби, за 11 місяців Україна експортувала вугілля кам'яне та антрацит до Росії (на 54,8 мільйона доларів), Словаччини (36,6 мільйона доларів), Туреччини (2,6 мільйона доларів) та інших країн (3,9 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2016 році Україна порівняно з 2015 роком скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів.

Цьогоріч дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК), а також з США ("Центренерго"). При цьому, ДТЕК імпортує з США вугілля газових марок.