Україна збільшила експорт електроенергії на 60%

Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 61% - до 221,9 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

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За даними відомства, 57,5% (або 127,5 мільйона доларів) виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23,3% (51,6 мільйона доларів) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Молдову і 14,5% (32,1 мільйона доларів) – на Польщу.

При цьому повідомляється, що імпорт електроенергії за підсумками 11 місяців становить 2 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% – до 152 мільйонів доларів.