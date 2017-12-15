Росія різко збільшила контрабанду вугілля з окупованого Донбасу до Європи - ЗМІ

У листопаді 2017 року з Росії було поставлено на експорт до країн Європи близько 280 000 тонн вугілля, нелегально вивезених з окупованих районів Донецької та Луганської областей, що на 18,6%, або близько 44 000 тонн, більше, ніж у жовтні цього року (близько 236 000 тонн).

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Про це свідчать дані РЖД і ФТС, якими володіє Liga.net.

Найбільшими експортерами донбаського вугілля залишаються компанії, підконтрольні українському бізнесменові Сергію Курченку, який перебуває в розшуку.

На частку двох структур Курченка - Петролеум капітал і Компанія Газ-Альянс - в жовтні припало більше половини (140 300 тонн) усього нелегального експорту.

У листопаді великі партії антрациту (більше 32 000 тонн) на експорт також постачала компанія Російська антрацит, яка належить Олександру Германову. Він, за даними сайту Миротворець, в 2014 році був лідером сепаратистів у Ровеньках і Антрациті Луганської області. Кілька російських вугільних трейдерів називали реальним бенефіціаром компанії Олександра Мельничука, відомого як "заступник міністра енергетики ЛНР", пише видання.

Безпосередньо Мельничуку належить компанія Вугільні технології, яка в листопаді поставила на експорт 12 700 тонн антрациту. Серед великих постачальників також залишаються компанії ТД Антрацит Олександра Носка та Глобал-Інвест Андрія Малюченка.

За всіма поставками компанією-експортером, за даними ФМС, значиться російська державна компанія РЖД-Логістика, яка надає логістичні послуги з експорту контрабандного вугілля. Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказівки країни призначення. Всього за такою схемою було вивезено в листопаді 243 000 тонн антрациту.

Також дані РЖД свідчать, що Росія з жовтня різко збільшила постачання антрациту з Донбасу до Польщі. Зокрема, у жовтні було поставлено 31 600 тонн, у листопаді - 22 200 тонн, тоді як у вересні всього 4300 тонн.