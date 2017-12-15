"Нафтогаз" заявив, що не є монополістом на ринку газу

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 2014 року не обіймає домінуючого положення на ринку природного газу України, оскільки український ринок було інтегровано в загальноєвропейський. Про це заявляє прес-служба компанії, посилаючись на результати власного дослідження.

Читайте такожКабмін змінив наглядову раду "Нафтогазу": тепер там засідатиме топ-менеджер "Укренерго"

«Дослідження показало, що в результаті інтеграції українського і європейського оптового ринків газу релевантним ринком для визначення наявності у компанії домінуючого (монопольного) положення є європейський оптовий ринок газу, і «Нафтогаз» вже не обіймає домінуючого положення на ринку газу», - йдеться в повідомленні .

Також к компанії заявили, що на сьогодні багато компаній мають доступ до вільних потужностей газотранспортної системи на кордоні України.

«Більше 50 компаній імпортують газ в Україну, і, станом на початок грудня понад 350 компаній отримали ліцензії на поставку газу», - відзначили в прес-службі, додавши, що також в нашій країні працюють великі міжнародні трейдери, які оперують значними обсягами газу , і великі національні видобувні компанії.

У «Нафтогазі» вважають, що в разі збільшення цін на газ від їх компанії на 5% вище ринкових ставок протягом тривалого періоду, їх покупці, які працюють на регульованому ринку (теплокомуненерго і облгази), зможуть купити газ у інших оптових постачальників.

Згідно з повідомленням, у листопаді цього року компанія направила результати цього дослідження в Антимонопольний комітет України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово критикував «Нафтогаз» за те, що він обіймає монопольне становище на ринку газу для потреб населення. Тому уряд вимагає провести демонополізацію ринку газу.

Наприкінці листопада, Гройсман заявив, що «у нас в країні є монстр у вигляді монополіста», маючи на увазі держхолдинг. За словами голови уряду, поки реформа по розподілу сфер діяльності (видобуток, транспортування газу) «Нафтогазу» не досягла успіху.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС. До його складу входить компанія - оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз», оператор нафтотранспортної інфраструктури «Укртранснафта» і найбільша газовидобувна компанія «Укргазвидобування».