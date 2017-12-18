Світові ціни на нафту зросли

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі закриття трубопроводу Forties і ознак можливого уповільнення зростання нафтовидобутку в США, в той час як прогноз ринку нафти вказав на рясні запаси нафти всупереч скороченню виробництва в рамках пакту ОПЕК+.

Читайте такожОПЕК і партнери домовився продовжити пакт про скорочення видобутку нафти до 2019 року

Вранці нафта сорту Brent торгувалася по $63,49, що на 0,26 відсотка вище за попереднє закриття. Ф'ючерси на північноамериканський сорт WTI до цього часу торгувалися по $57,60, на 0,30 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Трейдери вважають, що незначне зростання цін було викликане припиненням роботи нафтопроводу Forties, який транспортує однойменний сорт нафти, що впливає на ціну еталонного сорту Brent. Серед інших факторів зростання трейдери також відзначили можливе уповільнення зростання нафтовидобутку в США.

Кількість бурових установок скоротилася вперше за шість тижнів до 747 одиниць на тижні до 15 грудня, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Незважаючи на зниження бурової активності, рівень видобутку в США все ще перевищує рівень видобутку роком раніше, коли діяли менше 500 установок. Обсяг виробництва зріс на 16 відсотків з середини 2016 року - до 9,8 мільйона барелів на добу.

Збільшення обсягу видобутку в США, в основному за рахунок посилення сланцевого буріння, швидше за все, поверне ринок до надлишку пропозиції у першій половині 2018 року, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Дані Управління з енергетичної інформації США також вказали на надлишок пропозиції на початку наступного року, за прогнозованого надлишку пропозиції в обсязі 167.000 барелів на добу в 2018 році.