"Газпром" похвалився зростанням експорту газу до Європи

Російський монополіст «Газпром» збільшив експорт газу в далеке зарубіжжя з 1 січня по 15 грудня 2017 року на 8,3% порівняно з показником за аналогічний період минулого року - до 184,2 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні газового холдингу, передає RNS.

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«Газпром» з початку року експортував в країни далекого зарубіжжя 184,2 млрд кубометрів газу — на 14,1 млрд кубометрів (8,3%) більше, ніж за аналогічний період 2016 року, і на 4,9 млрд кубометрів більше, ніж за весь рекордний 2016 рік (179,3 млрд кубометрів)», - відзначає «Газпром».

Зокрема, експорт газу до Австрії зріс на 39,3% (на 2,3 млрд кубометрів), до Чехії — на 27,2% (на 1,2 млрд кубометрів), Словаччини — на 23,5% (на 827 млн кубометрів), Франції — на 6,1% (на 671 млн кубометрів), Нідерландів — на 7%.

Як відзначає компанія, Німеччина — найбільший зарубіжний споживач російського газу — вже побила встановлений за підсумками 2016 року історичний рекорд його імпорту (49,8 млрд кубометрів). З 1 січня по 15 грудня 2017 року «Газпром» поставив до країни 50,5 млрд кубометрів газу. Зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 7,5% (на 3,5 млрд кубометрів). Крім того, «Газпром» на 2,2% збільшив експорт газу до Данії.

Нагадаємо, «Газпром» планує збільшити експорт газу в далеке зарубіжжя в 2017 році до 192 млрд кубометрів.

У 2016 році «Газпром» збільшив експорт газу в далеке зарубіжжя на 12,5% — до 179,3 млрд кубометрів. В абсолютному вираженні зростання становило 19,9 млрд кубометрів. Експорт «Газпрому» в далеке зарубіжжя досяг в 2016 році максимуму за всю історію газовій галузі.

Таким чином, «Газпром» може збільшити обсяг експорту в 2017 році щодо показника минулого року майже на 7%.